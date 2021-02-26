Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den ses getiren Türkiye açıklaması! Yeni anlaşmalar yolda

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgalci Ermenistan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin yankıları sürüyor. Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusunun üstünlük kurmasında büyük rol oynayan Türk yapımı Bayraktar SİHA'larına yönelik övgüler peşi sıra gelirken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Türkiye'ye yönelik yeni açıklamalar geldi.
"TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÇOK BÜYÜK"
Aliyev, Hocalı katliamının yıl dönümünde video konferans yöntemiyle yerel ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladığı basın toplantısında Türkiye'nin desteğine ilişkin konuştu.
"Türkiye, Azerbaycan'ın haklı mücadelesine olan desteğini savaşın ilk günlerinden beri gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini de günden beri hissettik." ifadelerini kullanan Aliyev, Türkiye'nin tutumunun Dağlık Karabağ meselesinin çözülmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.
"TÜRK ORDUSUNUN MODELİNİ ÖRNEK ALIYORUZ"
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin teknolojik yönden yeni bir değişim sürecine girdiğini belirten Aliyev, ordunun ihtiyaçları için Türkiye'den en modern silahların tedarikinin gerçekleştirileceğini ve bunun için anlaşma imzalanacağını duyurdu.
Türkiye'den yeni silah satın alma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aliyev, "Bu silahlar yakın gelecekte Azerbaycan'a getirilecek. Ordumuz daha güçlü ve daha modern olmalı." yorumunda bulundu. Azerbaycan için en çok Türk Silahlı Kuvvetleri modelinin uygun olduğunu söyledi.
"EN MODERN TÜRK SİLAHLARINI ALACAĞIZ"
"Savaştan sonra yeni anlaşmalar imzaladık. Türk tarafıyla Türkiye'de üretilen en modern silahların tedariki için bir anlaşma imzaladık. Bunlar ordumuzu çok büyük ölçüde güçlendirecek." ifadelerini kullanan Aliyev'in bu açıklamaları, Türkiye'nin giderek yükselen savunma sanayisinin gücünün ses getirdiğini de gözler önüne serdi.