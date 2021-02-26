Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den ses getiren Türkiye açıklaması! Yeni anlaşmalar yolda

Türkiye'den yeni silah satın alma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aliyev, "Bu silahlar yakın gelecekte Azerbaycan'a getirilecek. Ordumuz daha güçlü ve daha modern olmalı." yorumunda bulundu. Azerbaycan için en çok Türk Silahlı Kuvvetleri modelinin uygun olduğunu söyledi.