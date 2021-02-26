Bakan Çavuşoğlu'ndan Hırvatistan'da önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, afetlerle mücadele için Türkiye'nin edindiği tecrübeyi Hırvatistan ile paylaşmak istediğini belirterek "Deprem bölgelerinin yeniden inşasında da elimizden gelen desteği vermek isteriz." dedi.

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Hırvatistan'da, geçen yıl aralık ayında 6,3 büyüklüğündeki depremden zarar gören Petrinja şehrinde Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Tomo Medved ve Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordon Grlic Radman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Sisak-Moslavina ve Petrinja'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

Hırvatistan ziyaretini Petrinja'dan başlatmak istediğini kaydeden Çavuşoğlu, ziyareti organize eden Başbakan Yardımcılarına ve mevkidaşı Radman'a teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bölgede iki gün önce 4,1 büyüklüğünde gerçekleşen deprem için de geçmiş olsun dileğinde bulunarak "Hırvat bakanları bu depremde oluşan hasarları gidermek için ve bu yıkılan yerlerin inşası için gerçekten aralıksız ve büyük bir özveriyle çalışıyor, bunu Türkiye'den görüyor ve takdir ediyoruz." dedi.

Deprem, afet ve salgınların hayatın bir gerçeği olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve acı tecrübelere sahip olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, bu acı tecrübelerden ders çıkardıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Deprem başta olmak üzere afetlere hazırlıklı olmak gerekiyor. Afet nerede yaşanırsa yaşansın dayanışma içinde olmak gerekir. O ülke halklarını da desteklemek gerekir. Biz Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonra bu dayanışmayı Hırvatistan'dan ve Hırvat halkından gördük. İzmir depreminden sonra beni ilk arayan dostlarımızdan biri de dostum Gordon oldu. Biz de bu anlayışla burada meydana gelen depremden sonra Hırvatistan'a ulaşan ilk ülke olmak istedik."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) hemen bölgeye intikal ettiğini ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) sahada olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Hırvatistan'da faaliyet gösteren firmalarımız da Türk insanının hassasiyetini burada gösterdi. Tüm kurumlarımıza ve şirketlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE EDİNDİĞİMİZ BU TECRÜBEYİ DOST HIRVATİSTAN'LA PAYLAŞMAK İSTERİZ"

Türkiye'nin afetlerle mücadele konusunda edindiği tecrübeyi Hırvatistan'la paylaşmak istediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bundan sonra da afet ve felaketlerle mücadele için Türkiye'de edindiğimiz bu tecrübeyi dost Hırvatistan'la paylaşmak isteriz. Ayrıca deprem bölgelerinin yeniden inşasında da elimizden gelen desteği vermek isteriz." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Elazığ ve İzmir'deki depremlerin ardından yeni konutlar inşa ettiklerini ve vatandaşlara teslim edeceklerini söyledi.

Arnavutluk'ta da geçen yıl deprem olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Arnavutluk'a elinden gelen desteği vermeye devam ettiğini belirtti.

Çavuşoğlu, mevkidaşı Radman ile ikili ilişkiler ve iş birliği konularını ele alacaklarını dile getirerek "Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis başkanıyla da bu konuları ele alma fırsatımız olacak. Deprem ve afet konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendireceğimizi ve dayanışmamızı nasıl artırabileceğimizi de değerlendireceğiz." dedi.

PETRİNJA'DAKİ DEPREM

Petrinja'da 29 Aralık 2020'de meydana gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı 6,3 büyüklüğündeki depremde çok sayıda bina hasar görmüş, 160 bin kişi afetten etkilenmişti.