Cinayet ile bağı ortaya çıktı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren Suudi infaz timini taşıyan iki özel uçağın, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından el konulan bir şirkete ait olduğu belirtildi. CNN'de yer alan haber, bir Suudi bakanın imzasıyla "çok gizli" ibaresiyle Washington bölge mahkemesine sunulan yeni belgelere dayandırıldı. Haberde, belgelere göre Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim 2018'de 15 kişilik suikast timini getiren iki uçağın Sky Prime Aviation adlı şirkete ait olduğu, söz konusu şirketin de Aralık 2017'de Muhammed bin Selman'ın kontrolündeki 400 milyar dolarlık Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na devredildiği kaydedildi. Ayrıca Amerikan basınının ulaştığı CIA raporunda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini Prens Selman'ın onayladığı ve hatta büyük ihtimalle emrin kendisi tarafından verildiği bilgisinin yer aldığı belirtildi. Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için gittiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.