İngiltere’de zorunlu otel karantinasından çıkanlar sevinç çığlığı attı! 'Hapiste gibiydik'

PAHALI KARANTİNA OLDUKÇA ELEŞTİRİLDİ

İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde uygulanacak 10 günlük zorunlu karantina için 1750 sterlin gibi yüksek bir ücret ödemesi nedeniyle eleştirilen hükümet, bu süre boyunca iki kere test yapılmasını ve bunun da ücretlerini ödemelerini zorunlu koşmuş, testi pozitif çıkan kişilere uygulanan ek 1200 sterlinlik tutar, "Bu bir soygun" itirazlarıyla karşılaşmıştı.