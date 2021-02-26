İngiltere’de zorunlu otel karantinasından çıkanlar sevinç çığlığı attı! 'Hapiste gibiydik'

İngiltere'de yeni tip koronavirüs mutasyonunun ardından zirve yapan vaka sayılarının ardından acil durum ilan edilmiş, ülkeye giriş çıkışlar kapatılmıştı. Koronavirüs sayılarındaki artışı önlemek için art arda kısıtlamalar getiren İngiliz hükümeti, ülkeye yüksek riskli ülkelerden giriş yapanlara yönelik getirdiği zorunlu otel karantinası nedeniyle eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.
PAHALI KARANTİNA OLDUKÇA ELEŞTİRİLDİ
İngiliz vatandaşlarının ve ülkede oturum iznine sahip kişilerin otellerde uygulanacak 10 günlük zorunlu karantina için 1750 sterlin gibi yüksek bir ücret ödemesi nedeniyle eleştirilen hükümet, bu süre boyunca iki kere test yapılmasını ve bunun da ücretlerini ödemelerini zorunlu koşmuş, testi pozitif çıkan kişilere uygulanan ek 1200 sterlinlik tutar, "Bu bir soygun" itirazlarıyla karşılaşmıştı.
Uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından dün, zorunlu otel karantinasından ilk vatandaşlar çıktı.
İngiliz medyasında yer alan haberlere göre otelden çıktığı görüntülenen kişiler, karantina bitimini "özgürlüğe kavuşmak" olarak nitelendirdi. Otelden çıkmak için sabahı bekleyemeyen onlarca kişi, gece yarısı adeta kaçarcasına karantina yerlerinden ayrıldı.
"İÇERİSİ KORKU FİLMİ GİBİYDİ"
Basın mensuplarına konuşan karantina misafirleri, bunun korkunç bir deneyim olduğunu söyledi. Uygulanan sistemin skandal olduğunu söyleyenler, içerde korku filmini aratmayan bir hava estiğini söyledi.
Uygulamanın yürürlüğe girdiğini bilmediklerini söyleyen vatandaşlar, hava yolu şirketlerinin de kendilerini önceden uyarmadığını, İngiltere'ye ayak basar basmaz apar topar otele alınarak yüzlerce sterlin ödemek zorunda bırakıldıklarını söyledi.
"EVDE DE KALABİLİRDİK"
"Bu süreyi ev karantinasında da geçirebilirdik. Otelde kalıp bu parayı vermek zorunda bırakılmamız akıl dışıydı." açıklamasında bulunan bir kişi, İngiliz hükümetinin bunu para için yaptığını düşündüğünü söyledi.
2 bin sterlinden fazla para ödeyip, havalandırması bile olmayan küçücük odalarda konaklamak zorunda bırakıldıklarını söyleyen bir başka kişi, bu şartlar nedeniyle onlarca kişinin çok zor zamanlar yaşadığını söyledi.
SERVET ÖDEDİLER
Karantinadan çıkar çıkmaz soluğu fast food restoranında alan bir çift, şartların hapishaneyi andırdığını söyledi. Otelde konaklamaya devam edenleri görüntüleyen İngiliz basını, çoğu kişinin camlarına uygulamayı eleştiren posterler astığını da görüntüledi.
"Negatif çıktığım halde hala burada tutuluyorum" yazan bir kişi, annesinin cenazesine gitmek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını, bu acı verici olay sonrasında döndüğünde binlerce strelik ödemek zorunda bırakılmasının skandal olduğunu söyledi.
İngiliz Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yaklaşık 1200 kişi, hala otellerde tutuluyor.İngiltere’de koronavirüs ticareti! Karantinadakilerden ek ücret alınıyor