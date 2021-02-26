İsrail’in aşı ırkçılığına tepki

İsrail'in Kovid-19 aşı programındaki ayrımcılığına tepkiler devam ediyor. İnsan hakları grupları İsrail'in işgal altında tuttuğu topraklardaki Filistinlilerin aşı erişimini engellemesini kınarken New York Times, "Filistinliler Dururken İsrail Uzaktaki Müttefiklerine Aşı Veriyor" başlıklı haberinde, İsrail'in elçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında Çek Cumhuriyeti ve Honduras'a aşı sözü vermesinin Filistinlileri kızdırdığı kaydedildi. Haberde, İsrail'in kendisi ile iş birliği yapan uzaktaki ülkelere, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan 5 milyon Filistinli nüfusunun iki katından daha fazla Kovid-19 aşısı sözü verdiğine işaret edildi. ABD'de NBC televizyonunda yayınlanan bir komedi programında İsrail hakkında sarf edilen bir ifade Yahudi kuruluşlarını öfkelendirdi. Sunucu Michael Che'nin, "İsrail, nüfusunun yarısını aşıladığını söylüyor. Tahmin ediyorum ki bu Yahudi nüfusunun yarısıdır" ifadesi Yahudi karşıtı bir şaka olarak değerlendirildi.