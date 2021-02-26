New York Times: Başkan Biden, Veliaht Prens Selman’ı cezalandırmayacak

Haberde, Biden'ın Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi.



ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (ODNI), gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin raporda, Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'emri olduğu' ifade edilmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Prens Selman'ı 'direkt olarak' cezalandırmayacağı belirtildi. ABD'nin ünlü New York Times gazetesindeki haberde, Biden'ın Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı cezalandırmayı düşünmediği, Beyaz Saray ile Krallık arasındaki 'iş birliğinin' bozulmasını istemediği ifade edildi. Biden'ın söz konusu kararının, insan hakları topluluklarını ve kendi parti üyelerini de derin hayal kırıklığına uğratacağı aktarıldı.