Paşinyan darbecilere meydan okudu

Azerbaycan karşısında aldığı tarihi hezimet sonrasında iç karışıklığın sürdüğü Ermenistan'da ordu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istedi. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan'ı istifaya çağıran bildiri yayımladı. Bildiri, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile yardımcıları, daire başkanları ve büyük askeri birliklerin komutanları tarafından imzalandı. Ülkenin içinde bulunduğu karmaşık durumda alınan devlet karşıtı ve sorumsuz adımlara işaret edilen muhtırada, etkisiz yönetimi ve dış politikadaki ciddi hatalar sonucu ülkeyi çöküşün eşiğine getiren Paşinyan hükümetinin istifası talep edildi.Başbakan Paşinyan, yaptığı açıklamada ülkede askeri darbe girişimi gerçekleştiğini söyledi. Sosyal medya aracılığıyla destekçilerini sokağa çağıran Paşinyan, "Devrimi savunmamız gerekiyor. Çok zor bir durumdayız. Genelkurmay Başkanı'nı görevden alma kararı aldım. Şimdi en önemli görev, sivillerin ve halkın iktidarını korumaktır" dedi. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da yaşadığı mağlubiyete ilişkin sorumluluğu üzerine aldığını söyleyen Paşinyan, "Halkın bazı ordu yetkililerine yönelik de bazı soruları var ve bu sorulardan kaçılamaz" ifadelerini kullandı. Hükümet binası yakınlarında toplanan destekçileriyle bir araya gelen Paşinyan, "Ordu, halka ve başbakana bağlıdır. Ermenistan'da zor bir durum var ancak çatışmaların yaşanmaması konusunda hemfikir olmalıyız" dedi. Ayrıca, Ermenistan'daki durumu tüm taraflarla konuşmaya hazır olduğunu kaydetti.Başbakanı Nikol Paşinyan, muhtıranın ardından Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında halka seslendi.