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Sağlık durumu merak ediliyordu: Golf efsanesi için açıklama yapıldı!

Ünlü golfçü , geçtiğimiz gün ’nin eyaletinde korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Paramparça olan aracının fotoğraflarının basına yansımasıyla sevenleri için korku dolu bekleyiş başlamıştı. Acilen kaldırıldığı hastanede uzun bir ameliyata alınan Woods’un bacağında ciddi bir zarar olduğu haberlerinden sonra doktorlardan bir son dakika haberi geldi.

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Giriş Tarihi: 26.2.2021 09:10 Son Güncelleme: 26.2.2021 09:37 ABONE OL
Sağlık durumu merak ediliyordu: Golf efsanesi Tiger Woods için açıklama yapıldı!

ABD'li dünyaca ünlü golf efsanesi Tiger Woods, Kaliforniya eyaletinde bulunan Los Angeles şehrinde ciddi bir trafik kazası geçirdi. Aracının ciddi derecede hasar aldığı bilinen Woods, acilen hastaneye kaldırılmış, ağır yaralandığı bilinen golf efsanesi için gergin bekleyiş başlamıştı.

DOKTORLARDAN YENİ AÇIKLAMA

ABD'li sporcu, sağ ayak ve bileğinden cerrahi ameliyat olmuş, yapılan ameliyatta ünlü golfçünün bacağını stabilize etmek için bir çubuk, vida ve pim takılmıştı.

Ameliyatın gerçekleştiği Kaliforniya'daki Harbor-UCLA Tıp Merkezi'nden gelen açıklamada Wodds'un iyileşme sürecinde olduğu bildirilmişti. Ameliyatının ardından Boston'daki başka bir hastaneye tarnsfer edilen ünlü golfçünün son durumuna dair açıklamalar, doktorlarından geldi.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Woods'un CNN'e konuşan doktoru Jeremy Faust, ünlü golfçünün önünde uzun ve zorlu bir yol olduğunu açıkladı.

Yaptığı açıklamada, "Woods hala akut durumda. Önümüzdeki süreçte hala kritik durumlar söz konusu. Durumunun ağırlaşması halinde yeniden ameliyata alınma ihtimali var." ifadelerini kullanan Faust, hastane yönetiminin ünlü golfçü için seferber olduğunu söyledi.

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Sağlık durumu merak ediliyordu: Golf efsanesi Tiger Woods için açıklama yapıldı!
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