Son dakika haberi | Facebook anlaşmayı duyurdu: İlk kez para ödeyecek...

Son dakika haberi... Avustralya'da sosyal medya şirketlerinin haber içerikleri için para ödemesini öngören yasanın Parlamento'da onaylanmasının ardından Facebook, haber yayını yapan 3 medya kuruluşuyla ön anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, kullanılan haber içerikleri için Avustralya'daki Private Media, Schwartz Media ve Solstice Media ile ön anlaşmalar imzalandı.