Vaka ve ölümlerde düşüş sürüyor

DÜNYA GENELİ: Vakalar 113 milyon 135 bini, ölümler 2 milyon 509 bini geçti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son bir haftada hayatını kaybedenlerin oranının yüzde 20 azaldığını açıkladı. Böylece ölüm sayılarında üst üste üçüncü hafta azalma kaydedilmiş oldu. DSÖ ayrıca üst üste altıncı hafta vaka sayılarında da azalma olduğunun altını çizdi.ABD: Kaliforniya'da Kovid-19'un daha tehlikeli yeni bir türünün bulunduğu iddia edildi.Libya: 23 kişide İngiltere'de görülen mutasyon tespit edildi.Avusturya: Başbakan Kurz'dan AB içinde seyahat özgürlüğü için aşı yaptıranlara yeşil pasaport önerisi.Danimarka: Tedbirler gevşetiliyor.