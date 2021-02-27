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’de hostese saldıran yolcuya rekor ceza! Bir servet ödeyecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkılaşan seyahat kuralları çerçevesinde yolculuklara getirilen maske takma zorunluluğu, bu kez kavga çıkardı. ’de uçuşa hazırlanan bir uçakta bulunan yolcu, kendisini maske takmadığı için uyaran uçuş görevlisine saldırdı. Sivil havacılık kuralları gereği ciddi bir yaptırımı olan bu harekete ise rekor ceza geldi.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 27.2.2021 11:29 Son Güncelleme: 27.2.2021 11:40 ABONE OL
ABD’de hostese saldıran yolcuya rekor ceza! Bir servet ödeyecek

Bir yıldan fazla süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeler kapsamında neredeyse her ülkede seyahat süresinde maske takma zorunluluğu uygulanırken, bu kuralı en sıkı uygulayansa hava yolu taşımacılığı oldu. ABD basınında yer alan bir olay, uçakta yaşanan maske tartışmasını gündeme taşıdı.

MASKESİNİ TAKMAYI REDDETTİ

Olay, ülkede faaliyet gösteren Delta Havayolları (Delta Air Lines) şirketine ait Miami-Atlanta uçuşunda yaşandı. Miami Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etmek üzere olan uçakta bulunan bir yolcu, aktarılan bilgilere göre maskesini takmayı reddetti.

KABİN GÖREVLİSİNE YUMRUK ATTI

Uçuş başlamadan önce koltuğu dik konuma getirme, önünde bulunan masayı kapatma, emniyet kemerini takma gibi hiçbir önlemi yerine getirmeyen yolcu, kendisini uyaran kabin görevlisi ile tartışmaya başladı. Maske takmayan yolcuyu defalarca uyaran kabin görevlisi, eğer maske takma zorunluluğunu yerine getirmezse uçaktan indirileceğini söyledi.

Tartışmanın şiddetlenmesiyle beraber olaya müdahil olan pilot, uçağı yeniden limana yanaştırdı.

REKOR CEZA

Sorun çıkaran yolcuyu uçaktan indirme anında kabin görevlisi kadına saldıran yolcu, kadın görevlinin gözüne yumruk attı. Yaşanan arbede sonrası polis zoruyla indirilen yolcu hakkında cezai işlem başlatıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, yolcu hakkında 27 bin 500 dolar (yaklaşık 205 bin Türk lirası) ceza isteminde bulundu.

Sivil taşımacılıkta yaptırımların oldukça sıkı olduğu ülkede, ceza alacak olan yolcuya ömür boyu uçuk yasağı getirilmesi de gündemde.

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ABD’de hostese saldıran yolcuya rekor ceza! Bir servet ödeyecek
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