ABD’de hostese saldıran yolcuya rekor ceza! Bir servet ödeyecek

Bir yıldan fazla süredir dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, yeni önlemleri de beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeler kapsamında neredeyse her ülkede seyahat süresinde maske takma zorunluluğu uygulanırken, bu kuralı en sıkı uygulayansa hava yolu taşımacılığı oldu. ABD basınında yer alan bir olay, uçakta yaşanan maske tartışmasını gündeme taşıdı.

MASKESİNİ TAKMAYI REDDETTİ

Olay, ülkede faaliyet gösteren Delta Havayolları (Delta Air Lines) şirketine ait Miami-Atlanta uçuşunda yaşandı. Miami Uluslararası Havalimanı'ndan hareket etmek üzere olan uçakta bulunan bir yolcu, aktarılan bilgilere göre maskesini takmayı reddetti.