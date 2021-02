Can Azerbaycan’ın acısı kalbimizde

Azerbaycanlılar, Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamın kurbanlarını andı. Ancak bu yıl, önceki yıllara göre Hocalı'ya daha farklı bir bakış açısı mevcut. Her yıl Hocalı'yı mağlup halk olarak anan Azerbaycanlılar, ordularının geçen yıl kazandığı zafer nedeniyle artık şehitlerini mağrur ve galip bir halk olarak anıyor. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak yazılan bu katliam, hiçbir zaman unutulmayacak olsa da işgal altındaki toprakların kurtarılması, Azerbaycanlıların kalbine su serpip teselli oldu. Azerbaycanlıların şimdi tek istediği, Hocalı Katliamı'nın faillerinin yargı önüne çıkartılması.Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Katliamı'nın 29'uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Açıklamada, "26 Şubat 1992 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı şehrine yönelik saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 Azerbaycanlı masum sivil katledilmiş ve yüzlerce Azerbaycan vatandaşı yaralanmıştır. Bu saldırılarda, binden fazla insan da esir düşmüştür. Kayıpların akıbeti ise maalesef öğrenilememiştir" ifadeleri kullanıldı."Dünyanın gözü önünde yaşanan Hocalı Katliamı'nın sebep olduğu yaraların hâlâ taze olduğunu biliyoruz" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Can Azerbaycan'ın acısını kalbimizin en derinlerinde hissediyor ve paylaşıyoruz. Hocalı'daki insanlık dışı katliamda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, can Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz ve hayatını kaybedenlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını azat ettiği ve yerlerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon Azerbaycanlıya eve dönüş yolunu açan Vatan Muharebesi'nde hayatını kaybeden şehitleri bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyoruz." Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu insanlık suçunu unutmadık, unutmayacağız!" dedi.Katar'daki Azerbaycan Büyükelçiliğinde "Hocalı Katliamı" anma etkinliği düzenlendi.Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını saygıyla anarak, "Türk dünyası olarak Azerbaycan'la omuz omuza durmaya devam edeceklerini" açıkladı. ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşları da savunmasız 613 sivilin katledilmesini kınadı.