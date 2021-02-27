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’in yayınladığı görüntüler olay yarattı! 45 yıl aradan sonra…

, geçtiğimiz aylarda temel görevi 'ın yüzeyinde kazı yaparak 2 kilogram ağırlığında örneği 'ya getirmek olan Chang'e 5 uzay aracını Ay’a yollamıştı. Görevini başarıyla tamamlayarak dünyaya dönen uzay aracının topladığı örneklere dair yeni fotoğraflar, Çin tarafından yayınlandı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 16:32 ABONE OL
Çin’in yayınladığı görüntüler olay yarattı! 45 yıl aradan sonra…

Çin yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya'ya getirilen ilk Ay örneklerinin fotoğraflarını paylaştı. Çin'in Ay'a gönderdiği Chang'e 5 uzay aracının Ay'da kaya örneklerine ilişkin topladığı yeni görüntüleri yayınlandı.

ULUSAL MÜZEDE SERGİLENECEK

Yaklaşık 45 yıl aradan sonra Dünya'ya getirilen ilk Ay örneklerinin yer aldığı fotoğrafların Çin Ulusal Müzesi'nde sergilenecek.

Kristal bir kap içindeki numunelerle birlikte, toz parçacıkları kadar küçük ve daha büyük parçalara kadar örnekler ziyaretçilere açılacak.

ÇİN ÖRNEK GETİREN ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDU

ABD,1969'dan 1972'ye kadar altı uçuşta 12 astronotu Aya indirerek 382 kg kaya ve toprak getirmişti. Rusya o zamanki resmi ismiyle Sovyetler Birliği, 1970'lerde üç başarılı robotik numune getirme görevi gerçekleştirdi.

Bu görevlerden sonuncusu Luna 24, 1976'da 170.1 gram örnek getirmişti. Çin ise Aydan örnek getiren üçüncü ülke oldu.

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Çin’in yayınladığı görüntüler olay yarattı! 45 yıl aradan sonra…
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