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’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 23 bin 996 vaka tespit edildi

'da yeni tip salgınında son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 16'ya ulaştı. Son 24 saatte 186 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 86 bin 332'ye yükseldi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 23:55 Son Güncelleme: 27.2.2021 23:57 ABONE OL
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 23 bin 996 vaka tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 16'ya ulaştığı bildirildi.

CAN KAYBI 86 BİNİ AŞTI

Son 24 saatte 186 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 86 bin 332'ye yükseldiği aktarıldı.

9 BİN 467 KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR

Ülke genelinde bin 841'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 467 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

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Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Son 24 saatte 23 bin 996 vaka tespit edildi
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