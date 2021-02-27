İsveç’te yaşayan Türk aileden yardım çığlığı: Çocuklarımızı geri verin!

"Vansbro Belediye Sosyal Dairesi, çocuklarıma şiddet uyguladığımı öne sürerek beni mahkemeye verdi. Mora Mahkemesi benim suçsuz olduğuma karar verdi. Daha sonra belediye, Stockholm Yüksek Mahkemesine itiraz etti. Bu mahkeme de bizim lehimize karar verdi. Buna rağmen çocuklarımızı geri vermediler. İlk sıralarda çocuklarımızı görmemize izin veriyorlardı. Daha sonra çocuklarımızı bir İsveçli aileye verdiler. Onlarla sorun mu yaşadılar bilmiyorum, çocuklarımızı başka bir İsveçli aileye verdiler. Aileye verdikten sonra 1,5 yıldır çocuklarımızla bir kere bile görüşmeye izin vermediler. 2 yıldır benim çektiğimi bir ben bilirim bir Allah bilir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyoruz."

"HUKUK SAVAŞINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden 10 yıl önce İsveç'e geldiklerini kaydeden baba Mehmet Çoban da çocuklarının ellerinden alındıktan sonra psikolojik rahatsızlığa yakalandığını dile getirdi.