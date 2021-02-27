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salgınında oranları zirve yapmıştı… ’da olay yaratan yeni bakan

Dünyayı etkisi altına alan pandemisi, sosyal hayata ve insanlar arasındaki iletişime de darbe vurdu.  Özellikle yaz aylarında küresel ölçekte bir rahatlamanın yaşanmasının ardından son aylarda ortaya çıkan yeni tip mutasyona uğramış koronavirüsün vaka sayılarında artışa neden olması, dünya ülkeleri arasında alarma sebep oldu, onlarca ülke tüm sosyal dolaşımı yasakladı. Sosyal izolasyonun ardından depresyonun ve vakalarının zirve yaptığı ’da ise hükümet, oldukça ilginç bir önleme imza attı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 09:14 Son Güncelleme: 27.2.2021 09:31 ABONE OL
Koronavirüs salgınında intihar oranları zirve yapmıştı… Japonya’da olay yaratan yeni bakan

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde yaşanan sosyal izolasyon, Japonya'da ses getiren sonuçlar doğurdu. Koronavirüs nedeniyle intiharların arttığı Japonya'da Başbakan Suga, Bölgesel Bakanı olarak görev yapan Tetsushi Sakamoto'yu Yalnızlık Bakanı olarak atadı. Suga'nın bu hamlesi, ülkede yaşanan ağır depresyon havasının ardından geldi.

İNTİHAR VAKALARI ZİRVE YAPTI

Japonya'nın koronavirüse karşı mücadelesi sırasında sosyal hayatın neredeyse olmaması, insanları giderek daha stresli ve yalnız hissettirdi. Ülkede intihar vakalarında ise artış gözlemlendi.

GÖREVİ İNSANLAR ARASINDAKİ BAĞLARI KORUMAK

Artan intihar vakaların önüne geçmek için harekete geçen Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Bölgesel Kalkınma Bakanı Tetsushi Sakamoto'nun yalnız yaşayan kişilerin sorunlarından sorumlu bakan olarak atadı.

Sakamoto, yeni görevine ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Başbakan Suga, konuyu incelemek ve ilgili bakanlıkla koordine ederek kapsamlı bir strateji ortaya koymam için talimat verdi. Sosyal yalnızlığı ve izolasyonu önlemek ve insanlar arasındaki bağları korumak için faaliyetler gerçekleştirmeyi umuyorum" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK KADINLAR İNTİHAR EDİYOR

Suga daha önce Japonya'nın 2020'nin Ekim ayında yaklaşık 880 kadının intihar ettiğini ve bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 daha fazla olduğunu belirttmişti.

İntihar konusunda çalışan uzman Michiko Ueda "Birçok kadın evli değil. Kendi hayatlarını geçindirmek zorundalar ve kalıcı işleri yok. Bu yüzden zor durumlarda ciddi anlamda dibe vuruyorlar."

JAPONYA CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE 121'NCİ SIRADA

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yayımlanan 2020 Cinsiyet Eşitliği Raporu'nda Japonya 153 ülke arasından 121'nci sırada bulunuyor.

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Koronavirüs salgınında intihar oranları zirve yapmıştı… Japonya’da olay yaratan yeni bakan
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