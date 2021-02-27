Koronavirüs salgınında intihar oranları zirve yapmıştı… Japonya’da olay yaratan yeni bakan

EN ÇOK KADINLAR İNTİHAR EDİYOR

Suga daha önce Japonya'nın 2020'nin Ekim ayında yaklaşık 880 kadının intihar ettiğini ve bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70 daha fazla olduğunu belirttmişti.

İntihar konusunda çalışan uzman Michiko Ueda "Birçok kadın evli değil. Kendi hayatlarını geçindirmek zorundalar ve kalıcı işleri yok. Bu yüzden zor durumlarda ciddi anlamda dibe vuruyorlar."