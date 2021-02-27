Libya’da referandum açmazı: Seçimlerin düzenlenmesi teknik olarak imkansız

2022'YE ERTELENEBİLİR

Anayasa referandumunun üç bölgede yürütüleceğini aktaran Sayih, bir bölgede bile "hayır" çıkarsa sürecin başa döneceğini ve Anayasa Komitesinin tartışmalı maddeler üzerinde yeniden çalışmaya başlayacağını kaydetti. Sayih, taslak için 3 yıl çalışan Komitenin 30 gün içinde değişiklikleri tamamlamasının mümkün olmadığını ve sürecin yıllar alabileceğini ifade etti.

Referandumundan "evet" çıksa dahi yeni anayasanın kabul edilmesi ve uygulanması için 11 aylık hazırlık sürecine ihtiyaç duyulacağını söyleyen Sayih, "Bu referandum seçim sonrasına ertelenmediği sürece, 24 Aralık 2021'de başkanlık ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi teknik olarak imkansız hale gelir." dedi. Libya Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, anayasa geçerse seçim sürecinin zorluğu ve zaman darlığı nedeniyle seçimlerin 2021'de değil, 2022 sonunda düzenlenebileceğini ifade etti.