Sabaha kadar Paşinyan’a istifa baskısı

Ermenistan'da ordunun, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetini istifaya çağırarak verdiği muhtıra ile başlayan gerginlik sürüyor. Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, parlamento binası önünde çadırlar kurarak sabaha kadar protestolarına devam etti. Gösteriler gündüz de sürdü. Türkiye'nin kınadığı darbe girişimine Fransa sessiz kalırken AB tepki göstermedi. ABD demokrasiye destek verdiklerini duyurdu. NATO ise itidal çağrısında bulundu.Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Parlamento Başkanı Mirzoyan ve bazı muhalif liderlerle bir araya geldi. Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan ile istişarelere devam edeceği aktarıldı. Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamadı.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'daki siyasi krize rağmen 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan bildirinin uygulanmasını umduğunu belirterek "Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." uyarısında bulundu.