Son dakika: BAE’den Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik flaş açıklama! Suudi Arabistan ifadeleri dikkat çekti

Son dakika haberi… Geçtiğimiz gün ABD istihbaratı, dünyanın merakla beklediği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporu yayınlamış, buna göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayınladığı raporu kesin bir dille reddettiğini söylemişti.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN KARDEŞ ÜLKE VURGUSU
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden açıklamasını desteklediğini bildirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığının konuya ilişkin yazılı açıklaması, ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer aldı.
Açıklamada, "BAE, kardeş Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına ilişkin yayımladığı açıklamayı destekliyor." ifadeleri kullanıldı.
"PRENS SELMAN'A GÜVENİYORUZ"
Suudi Arabistan'ın cinayetle ilgili olarak tüm suçlulardan hesap sorduğu, şeffaf bir şekilde yasaları uyguladığı iddia edilen açıklamada, BAE'nin Suudi Arabistan yargı hükümlerine güven duyduğu ve bağlı kaldığı belirtildi.
"SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDAYIZ"
Abu Dabi yönetiminin, bölge istikrarı ve güveni için mücadele eden Suudi Arabistan'ın yanında yer aldığına vurgu yapılan açıklamada, "cinayet olayının istismarı ve Suudi Arabistan'ın iç işlerine müdahalenin" kabul edilmediği aktarıldı.
BAE Dışişleri Bakanlığı, Kasım 2018'de, Suudi Arabistan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında suçluların yakalanması ve yargılanmasını memnuniyetle karşıladıklarını, cinayetin siyasileştirilmesi girişimlerine de karşı olduklarını bildirmişti.