Son dakika: BAE’den Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik flaş açıklama! Suudi Arabistan ifadeleri dikkat çekti

Son dakika haberi… Geçtiğimiz gün ABD istihbaratı, dünyanın merakla beklediği Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporu yayınlamış, buna göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklanmıştı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayınladığı raporu kesin bir dille reddettiğini söylemişti.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDEN KARDEŞ ÜLKE VURGUSU

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayımladığı raporu kesin bir dille reddeden açıklamasını desteklediğini bildirdi.