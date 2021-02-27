Son dakika: Ermenistan'daki darbe girişiminde flaş gelişme! Sarkisyan'dan, Paşinyan'a şok yanıt

Ermenistan'da karışıklık sürüyor. Genelkurmay yayınladığı bildiri ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etti. Paşinyan, bildiriyi, 'Darbe girişimi' olarak yorumlarken, halkı sokağa davet etti.

Caddeler Paşinyan'ı protesto edenler ile, Paşinyan'ı destekleyenler ile dolup taşarken, Ermenistan Başbakanı Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını açıklamıştı.

Tartışmaya son noktayı Cumhurbaşkanı Sarkisyan koydu.Sarkisyan, Paşinyan'ın isteği üzerine Genelkurmay Başkanı'nı görevden almayı reddetti.

DARBE GİRİŞİMİNE EVRİLEN SÜRECE NASIL GELİNDİ?

Her şey 2. Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanmasıyla başladı. Ermenistan'da ordu ve hükümet yenilgiden birbirini sorumlu tuttu.

2016 yılında Rusya'dan satın alınan İskender füzeleriyle ilgili tartışma, tansiyonu daha da tırmandırdı.

Eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, savaş sırasında İskender füzelerinin zamanında kullanılmadığını söyledi. Paşinyan,"Kullanıldı ama hiçbir işe yaramadı" dedi.

Ardından da genelkurmay başkanı yardımcısını görevden aldı. Ordu Paşinyan'ın bu açıklamalarına muhtırayla yanıt verdi.

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