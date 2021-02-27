SON DAKİKA: ABD Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı! "Ölüm emri Prens Selman'dan"

Dünyanın merakla beklediği, ABD istihbaratı tarafından hazırlanan 2018 yılında işlenen Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili rapor yayınlandı. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini onayladığı açıklandı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı
Raporda, Veliaht Prens Selman'ın, Suudi gazeteciyi "yakalamak veya öldürmek için bir operasyonu onayladığını" ifadeleri yer aldı. Rapora göre, Veliah Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişi olduğuna yönelik değerlendirme, Selman'ın karar alma mekanizmasının kontrolüne, koruma görevlilerinin operasyona doğrudan katılımına ve Veliaht Prens'in Kaşıkçı dahil yurtdışındaki muhalifleri susturmak için şiddet içeren tedbirler kullanma desteğine dayandırıldı. Raporda ayrıca, "2017 yılından bu yana Veliaht Prens, ülkenin güvenlik ve istihbarat örgütleri üzerinde mutlak kontrole sahip. Bu da Suudi yetkililerin, Veliaht Prens'in izni olmadan bu nitelikte bir operasyonu gerçekleştirme ihtimalini oldukça düşük hale getiriyor" ifadelerine yer verildi.
Prens Selman
ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiğini öne sürmüştü. CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Salman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.
KAŞIKÇI, SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA KATLEDİLMİŞTİ
Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı,2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.
YAPTIRIM KARARI
ABD Hazine Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle görevlendirildiği gerekçesiyle Eski Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Hasan Muhammed El Asiri ile Suudi Arabistan Acil Müdahale Gücü'nün yaptırım listesine alındığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asiri ve Acil Müdahale Gücü'nün, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası'nın hükümlerini de kapsayan 13818 nolu Başkanlık kararnamesi çerçevesinde yaptırım listesine alındığı ve bu kararnamenin ciddi insan hakları ihlalleri ile yolsuzlukları hedef aldığı belirtildi.
Asiri'nin 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'yı öldürmek üzere görevlendirilen 15 kişilik timin elebaşı ve seyahati de organize eden kişi olduğu ifade edilen açıklamada, Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin birçoğunun "Kaplan Timi" veya "Fırkat el Nemr" olarak da bilinen Acil Müdahale Gücü'ne bağlı olduğu bilgisine yer verildi.
Açıklamada, yaptırım kapsamına alınan Asiri ve Suudi birimin ABD'deki varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve birimle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.
15 Kasım 2018'de ABD Kaşıkçı cinayetine dahil olduğu gerekçesi ile 17 kişiye yaptırım uygulamıştı.
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