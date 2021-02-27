SON DAKİKA: ABD Cemal Kaşıkçı raporunu açıkladı! "Ölüm emri Prens Selman'dan"



Prens Selman

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, Kaşıkçı'nın katilleri ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında yeni bir bağlantının tespit edildiğini öne sürmüştü. CNN'in iddiasına göre, Kaşıkçı'nın infaz timi, Prens Salman'ın kontrolündeki Sky Prime Aviation'a ait 2 özel jeti kullanmış, söz konusu şirketin cinayetten yaklaşık 1 yıl önce Prens Selman'ın kontrolüne geçtiği belirtilmişti.

KAŞIKÇI, SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA KATLEDİLMİŞTİ

Washington Post köşe yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı,2 Ekim 2018 tarihinde İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Riyad, cinayete karışan 8 şüpheliyi hapis cezasına çarptırmıştı.

YAPTIRIM KARARI

ABD Hazine Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle görevlendirildiği gerekçesiyle Eski Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Hasan Muhammed El Asiri ile Suudi Arabistan Acil Müdahale Gücü'nün yaptırım listesine alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Asiri ve Acil Müdahale Gücü'nün, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası'nın hükümlerini de kapsayan 13818 nolu Başkanlık kararnamesi çerçevesinde yaptırım listesine alındığı ve bu kararnamenin ciddi insan hakları ihlalleri ile yolsuzlukları hedef aldığı belirtildi.

Asiri'nin 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda Kaşıkçı'yı öldürmek üzere görevlendirilen 15 kişilik timin elebaşı ve seyahati de organize eden kişi olduğu ifade edilen açıklamada, Kaşıkçı cinayetini işleyenlerin birçoğunun "Kaplan Timi" veya "Fırkat el Nemr" olarak da bilinen Acil Müdahale Gücü'ne bağlı olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, yaptırım kapsamına alınan Asiri ve Suudi birimin ABD'deki varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu kişi ve birimle iş yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

15 Kasım 2018'de ABD Kaşıkçı cinayetine dahil olduğu gerekçesi ile 17 kişiye yaptırım uygulamıştı.

Ayrıntılar geliyor....