Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Yeni Zelanda’da sıra dışı koronavirüs alarmı! Tek vaka yüzünden…

’da sıra dışı koronavirüs alarmı! Tek vaka yüzünden…

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından aşı uygulamalarına rağmen vaka artışı devam ederken, salgının en hafif etkilediği ülkelerden biri olan ’da sıra dışı bir koronavirüs vakası yaşandı. Ülkenin en büyük yerleşimine sahip ’de bir vatandaşta koronavirüs tespit edilmesinin ardından şehir genelinde tam 7 günlük karantina ilan edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.2.2021 13:03 ABONE OL
Yeni Zelanda’da sıra dışı koronavirüs alarmı! Tek vaka yüzünden…

Yeni Zelanda, sıra dışı koronavirüs vakalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üç kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından karantina ilan edilmesinin ardından bu olayın bir benzeri yeniden yaşandı.

TEK VAKA SONRASI 7 GÜNLÜK GENEL KARANTİNA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7 günlük karantina ilan etti.

Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.

5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 korona virüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Zelanda’da sıra dışı koronavirüs alarmı! Tek vaka yüzünden…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA