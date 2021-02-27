Yeni Zelanda’da sıra dışı koronavirüs alarmı! Tek vaka yüzünden…

Yeni Zelanda, sıra dışı koronavirüs vakalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üç kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından karantina ilan edilmesinin ardından bu olayın bir benzeri yeniden yaşandı.
TEK VAKA SONRASI 7 GÜNLÜK GENEL KARANTİNA
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7 günlük karantina ilan etti.
Basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern tedbirlerin yarın yürürlüğe gireceğini söyledi.
Ülkenin geri kalan kentinde halka açık alanlarda Seviye 2 kısıtlamalarına tabi olmaya devam edeceğini belirten Ardern, " Hepimiz bir daha olmaz hissine kapılıyoruz. Dikkat etmek zorundayız. Birlikte bu sorunu da aşacağız" diye konuştu.
5 milyon nüfuslu Yeni Zelanda'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 2 bin 372 korona virüs vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti.