Yeni Zelanda’da sıra dışı koronavirüs alarmı! Tek vaka yüzünden…

Yeni Zelanda, sıra dışı koronavirüs vakalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üç kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesinin ardından karantina ilan edilmesinin ardından bu olayın bir benzeri yeniden yaşandı.

TEK VAKA SONRASI 7 GÜNLÜK GENEL KARANTİNA

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de tespit edilen tek koronavirüs vakası nedeniyle kentte 7 günlük karantina ilan etti.