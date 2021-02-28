‘5 bin bebeğin yerini zevk için değiştirdim’

Zambiya'dakiÜniversite Eğitim Hastanesi (UTH) doğumhanesinde yaklaşık 5 bin bebeği değiştirdiğini söyleyen emekli hemşire Elizabeth Bwalya Mwewa isimli kadın, ülke gündemine bomba gibi düştü. Mwewa, "Çocuklarınıza iyice bakın. Örneğin, herkesin ten rengi açık ama sizinki koyuysa, değiştirdiğim bebeklerden biri olabilirsiniz. Üzgünüm. Birçok kadının biyolojik annesi olmadıkları çocukları emzirmesine neden oldum. Bunun için cehenneme gitmek istemiyorum" dedi. "1983-1995 arasında çalıştığım dönemde UTH'de doğduysanız, anne ve babanız sizin biyolojik ebeveynleriniz olmayabilir" diye konuşan hemşire, "Zevkine bebekleri değiştirme huyu edindim" ifadesini kullandı.