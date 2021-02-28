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’dan dünyayı korkutan görüntü: Bin 270 kilometrekarelik dev buz kütlesi kopma noktasında!

'dan dünyayı korkutan bir görüntü geldi. ’nin Antarktika’daki araştırma merkezi Halley Araştırma İstasyonu yakınlarında bulunan ’ndan 1,270 kilometrekarelik büyük bir parça buzul, çatlayarak kopma noktasına geldi. Uzmanlar derin yarıklardan oluşan çatlağı böyle görüntüledi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.2.2021 10:14 Son Güncelleme: 28.2.2021 10:33 ABONE OL
Antarktika’dan dünyayı korkutan görüntü: Bin 270 kilometrekarelik dev buz kütlesi kopma noktasında!

İngiltere'nin Antarktika'daki araştırma merkezi Halley Araştırma İstasyonu yakınlarında bulunan Brunt Buz Sahanlığı'ndan 1,270 kilometrekarelik büyük bir parça buzul, çatlayarak kopma noktasına geldi.

BUZUL ÇATLAĞI GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa Birliği Yeryüzü Gözlem Programı Copernicus'a ait Sentinel 2 uydusu tarafından buzulun çatlağı uzaydan fotoğraflandı. İngiliz Antarktika Araştırması (BAS) uzmanları, derin yarıklardan oluşan çatlağı havadan görüntüledi.

BAS Yöneticisi Prof. Dame Jane Francis konuyla ilgili şunları söyledi: "Önümüzdeki haftalarda veya aylarda buzul uzaklaşabilir, karaya oturabilir ya da Brunt Buz Sahanlığı'na yakın kalabilir. Halley İstasyonu buz sahanlığının kıtaya bağlı kalan kısmında yer alıyor. GPS cihazlarımız, istasyonumuzun etrafındaki buzullarda değişiklikler olursa bizi erkenden uyaracaktır."

'ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞANLARIN GÜVENLİĞİ'

BAS Operasyon Direktörü Simon Garrod da,"Bu devinik bir durum. Şimdi görevimiz durumu dikkatlice takip etmek ve buzulun parçalanmasının, kalan buz sahanlığı üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek. Çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak, araştırma istasyonumuzu korumak ve Halley'de üstlendiğimiz çalışmayı sürdürmek için acil durum planımızı yeniden gözden geçiriyoruz" diye konuştu.

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Antarktika’dan dünyayı korkutan görüntü: Bin 270 kilometrekarelik dev buz kütlesi kopma noktasında!
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