Antarktika’dan dünyayı korkutan görüntü: Bin 270 kilometrekarelik dev buz kütlesi kopma noktasında!

BAS Yöneticisi Prof. Dame Jane Francis konuyla ilgili şunları söyledi: "Önümüzdeki haftalarda veya aylarda buzul uzaklaşabilir, karaya oturabilir ya da Brunt Buz Sahanlığı'na yakın kalabilir. Halley İstasyonu buz sahanlığının kıtaya bağlı kalan kısmında yer alıyor. GPS cihazlarımız, istasyonumuzun etrafındaki buzullarda değişiklikler olursa bizi erkenden uyaracaktır."