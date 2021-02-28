BM’den ‘aşı ateşkesi’ kararı

Vakalar 114 milyon 35 bini, ölümler 2 milyon 530 bini aştı.Dünya genelinde tüm çatışma bölgelerine Kovid- 19 aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.Eski ABD Başkanı Trump'ın Kovid kullanılan 'antikor kokteyli' oksijen takviyesi almayan hastalara verilebilir.2 yeni varyant tespit edildi. Kovid bulaşmış fakat henüz hastaneye kaldırılmamış hastaların tedavisi için 100 bin doz antikor ilacı satın alınacak.Auckland'de tek vaka için 7 günlük karantina.: Sağlık Bakanı, mutasyonlu virüsün vakaları artacağını söyledi , halka ve sağlık kurumlarına "Fırtınaya hazırlanın" çağrısı yaptı.Aşılanan 80 yaş üstü grupta ölüm ve ağır vaka sayısı düştü.