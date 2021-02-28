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BM’den ‘aşı ateşkesi’ kararı

Giriş Tarihi: 28.2.2021 ABONE OL
BM’den ‘aşı ateşkesi’ kararı
DÜNYA GENELİ: Vakalar 114 milyon 35 bini, ölümler 2 milyon 530 bini aştı.
BM: Dünya genelinde tüm çatışma bölgelerine Kovid- 19 aşısı sağlanabilmesi için "sürdürülebilir insani ateşkes" talep eden kararı kabul etti.
AVRUPA İLAÇ AJANSI: Eski ABD Başkanı Trump'ın Kovid kullanılan 'antikor kokteyli' oksijen takviyesi almayan hastalara verilebilir.
ABD: 2 yeni varyant tespit edildi. Kovid bulaşmış fakat henüz hastaneye kaldırılmamış hastaların tedavisi için 100 bin doz antikor ilacı satın alınacak.
YENİ ZELANDA: Auckland'de tek vaka için 7 günlük karantina.
İRAN: Sağlık Bakanı, mutasyonlu virüsün vakaları artacağını söyledi , halka ve sağlık kurumlarına "Fırtınaya hazırlanın" çağrısı yaptı.
ALMANYA: Aşılanan 80 yaş üstü grupta ölüm ve ağır vaka sayısı düştü.
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BM’den ‘aşı ateşkesi’ kararı
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