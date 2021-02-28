Cezaevinden firarda korkunç bilanço: 25 ölü

Haiti'nin başkenti Port Au Prince'deki bir hapishanede mahkûmların perşembe günü ayaklanma çıkararak firar ettiği sırada çıkan olaylarda ölü sayısı 25'e yükseldi. Yapılan açıklamada, 400'den fazla mahkûmun kaçtığı bildirildi. Öte yandan kaçanlar arasında Haiti'nin en güçlü çete liderlerinden biri olan Arnel Joseph'in de bulunduğu belirtildi. 2012'de inşa edilen Croix-des-Bouquets Hapishanesi, 2014'te 300'den fazla mahkûmun kaçtığı firarla da gündeme gelmişti. Kaçış sırasında hapishanede 899 kişi bulunuyordu.