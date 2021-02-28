Erivan yine karışacak! Nikol Paşinyan, destekçilerini meydanlara çağırdı





Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da, geçtiğimiz hafta Perşembe günü ordu yayımladığı bildiri ile Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti. Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı'na davet etmişti.