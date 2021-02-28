Erivan’daki Paşinyan gerilimi sürüyor

Ermenistan Ordusunun, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesiyle başlayan gerginlik devam ediyor. Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalifler, geceyi yine başkent Erivan'daki parlamento binasının yakınında kurdukları çadır kampta geçirdi. Muhalifler, miting yapılacağını duyurdu. Çadır kampa araç geçitlerini kapatan polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst rütbeli komutanlar, Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayınlamış Paşinyan ise Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kararnameyi imzalamadı.ÜNLÜ Ermeni satranççı Levon Aronian, artık ABD bayrağı altında yarışacağını açıkladı. Dünya sıralamasında 5'inci sırada olan Aronian, kararını Ermenistan'ın satranca karşı 'kayıtsızlık' içinde olmasına bağladı.