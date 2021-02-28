Irak yine karıştı: Vali istifa etti

Irak'ın Zikar vilayetinde 4 kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde protestocuların hedefindeki isim olan Vali Nazım Waili'nin istifa ettiği, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin vilayete yeni vali atadığı bildirildi. Zikar'da 5 gündür devam eden gösterilerde eylemciler tarafından koltuğunu bırakması istenen Vali Waili istifa etti. Irak'ta Ekim 2019'da işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler kısa sürede ülkenin güney kentlerine yayılmıştı. Ülkedeki gösteriler gerilerken, Zikar zaman zaman protestolara sahne oluyor.Gösterilerde 100'e yakın kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelerin koronavirüs hastaları ile dolu olmasından dolayı gösterilerde yaralananların tedavisinin aksadığı belirtildi.