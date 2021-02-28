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Milyonda bir: Yarı erkek, yarı dişi

Giriş Tarihi: 28.2.2021 ABONE OL
Milyonda bir: Yarı erkek, yarı dişi
ABD Pensilvanya'da kuş gözlemcisi Jamie Hill (69) tarafından görüntülenen "yarı erkek yarı dişi" kardinal kuşu görenleri hayrete düşürdü. Hill, "Hayatta bir kez yaşanılacak deneyimlerden biriydi" dedi. 50 yıldır kuş gözlemciliği yapan Hill, yarı kırmızı yarı beyaz kuşun sıradışı görünümüne geçen hafta Erie kenti dışında yer alan Warren Belediyesi'ndeki bir ağaçta rastladı. Son derece nadir görülen bu olay "ikili ginandromorfizm" olarak biliniyor. Tüm vücutları biyolojik anlamda ortadan ikiye bölündüğü için teorik olarak hem erkek hem de dişiyle çiftleşerek üreme sağlayabilen ikili ginandromorflar, erkek ve dişi cinsel üreme organlarına bütünüyle veya kısmen sahip olan hermafroditlerden farklı.
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Milyonda bir: Yarı erkek, yarı dişi
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