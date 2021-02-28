Pompei'de sönmüş lavların arasında bulundu: Tam 2 bin yıllık: Türünün ilk örneği...

İtalya'nın Pompei bölgesinde sönmüş lavların içinden 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası bulundu. Arkeologlar ve İtalya Kültür Bakanlığı, neredeyse bozulmamış Roma dönemine ait tören arabasını 'benzeri olmayan olağanüstü bir keşif' olarak nitelendirdi.

Roma dönemine ait 2 bin yıllık dört tekerlekli tören arabası, Civita Giuliana'daki eski bir villanın ahırlarının yakınında bulundu. İtalya Kültür Bakanlığı tören arabasının, M.S. 79 yılında volkanik bir patlamaya gömülen antik Pompei kenti yakınlarındaki bölgede keşfedildiğini ve türünün ilk örneği olduğunu belirtti. Bakanlık keşfi, 'İtalya'da emsali olmayan eşsiz bir keşif' olarak nitelendirdi.