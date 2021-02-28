Veliaht prens köşeye sıkıştı

ABD'nin Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunu açıklamasının ardından Riyad ve Washington yönetimine yönelik eleştiriler devam etti. Raporun açıklanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin attığı adımlara yönelik ABD basınının eleştirileri sürdü. Başta CIA olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğu kaydedilmişti. Washington yönetimi aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 76 Suudi Arabistanlı yetkiliye karşı, cinayete karıştıkları gerekçesiyle vize kısıtlaması getirdi. Ancak Veliaht Prens yaptırımlardan muaf tutuldu.



HAYAL KIRIKLIĞI

Biden yönetimine yönelik dünya basınında çıkan bazı eleştiriler şu şekilde oldu:

CNN: Biden sözünde durmadı.

Washington Post: Muhammed bin Selman cinayetin faili.

New York Times: Veliaht'a karşı harekete geçmeyen Biden yönetiminin kararı hayal kırıklığına uğratacak.

AFP: ABD, raporunda Veliaht'ın cinayeti onayladığını belirtti, ama onu yaptırımlardan ayrı tuttu.

AP: Rapor Biden'ı Veliaht Prens'e karşı harekete geçirmek için baskı altına alacak.



BM'DEN ÇAĞRI

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi de "ABD hükümeti, Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeli" görüşünü paylaştı. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ise, istihbarat raporunun açıklanmasının ardından, Veliaht Prens Selman'a yaptırım uygulanması çağrısı yaptı. Raportör ayrıca "Bulgular üzerindeki gizlilik tamamen kalkmalı" mesajını paylaştı.



RİYAD REDDETTİ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'nin yayınladığı raporu kesin bir dille reddettiğini açıkladı. "Suudi Arabistan yönetimine yönelik hakaret içerikli asılsız sonuçların yer aldığı söz konusu raporun hiçbir şekilde kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve Suudi Arabistan hükümeti tarafından kesin bir dille reddedildiği" kaydedilen açıklamada, ABD raporunun gerçeklerle bağdaşmayan birtakım bilgi ve sonuçlar içerdiği ileri sürüldü.



'OPERASYONU ONAYLADI'

ABD'nin yayınladığı raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin, İstanbul'da 2 Ekim 2018 tarihinde gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakalanması veya öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığını değerlendiriyoruz" denildi.



İLİŞKİLER DEĞİŞECEK

ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Kralı'na "onları insan hakları ihlallerinden sorumlu tutacağını" söylediğini bildirdi. Biden ayrıca 'Suudi Arabistan'la ilişkiler değişecek' mesajı da verdi.