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Ankara’dan Atina’ya insanlık dersi

Giriş Tarihi: 1.3.2021 ABONE OL
Ankara’dan Atina’ya insanlık dersi
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 23 ve 24 Şubat'ta meydana gelen iki olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/ göçmenlerin telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri'nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek çaresizce ölüme terk edildiği belirtildi. Türk sınır birliklerince 23 Şubat'ta 22, 24 Şubat'ta 29 sığınmacı/göçmenin ölümden kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, 18 Şubat 2021'de yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli Adası'ndaki mülteci kampından Kovid-19 testi gerekçesiyle çıkardığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubunun darbedildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itildiği kaydedildi. ANKARA
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Ankara’dan Atina’ya insanlık dersi
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