Ankara’dan Atina’ya insanlık dersi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 23 ve 24 Şubat'ta meydana gelen iki olayda Yunan güvenlik güçleri tarafından darbedilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacı/ göçmenlerin telefonları, paraları, değerli eşyaları ve ayakkabıları çalındıktan sonra, Meriç Nehri'nin ortasındaki adacığa botlarla getirilerek çaresizce ölüme terk edildiği belirtildi. Türk sınır birliklerince 23 Şubat'ta 22, 24 Şubat'ta 29 sığınmacı/göçmenin ölümden kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, 18 Şubat 2021'de yine Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli Adası'ndaki mülteci kampından Kovid-19 testi gerekçesiyle çıkardığı, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubunun darbedildikten, değerli eşyaları, paraları alındıktan sonra ülkemize geri itildiği kaydedildi. ANKARA