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’de ayrıcalıklı aşıya tepki

Giriş Tarihi: 1.3.2021 ABONE OL
Arjantin’de ayrıcalıklı aşıya tepki
Dünya geneli: Vakalar 114 milyon 408 bini, ölümler 2 milyon 538 bini geçti.
ABD: FDA, tek dozluk Johnson&Johnson aşısına acil kullanım onayı verdi.
Arjantin: Hükümete yakın bazı kişilere iltimaslı bir şekilde Kovid-19 aşısı uygulanması nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler yapıldı.
Çin: Tek dozluk kullanıma sahip "Rekombinant" aşısının yaygın kullanımına şartlı onay.
Danimarka: Başkent Kopenhag'da düzenlenen karantina karşıtı gösteride 8 kişi gözaltına alındı.
KKTC: 1 Mart itibarıyla tedbirler esnetilerek, "kademeli açılım" sürecinde ileri aşamaya geçilecek.
Filistin: Artan vakalar nedeniyle okul ve üniversiteler yeniden iki haftalığına kapatıldı.
Kanada: Son bir haftada 330 kişi öldü.
İngiltere: Bir günde 290 can kaybı.
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Arjantin’de ayrıcalıklı aşıya tepki
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