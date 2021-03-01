Arjantin’de ayrıcalıklı aşıya tepki

Dünya geneli:
Vakalar 114 milyon 408 bini, ölümler 2 milyon 538 bini geçti.
ABD:
FDA, tek dozluk Johnson&Johnson aşısına acil kullanım onayı verdi.
Arjantin:
Hükümete yakın bazı kişilere iltimaslı bir şekilde Kovid-19 aşısı uygulanması nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler yapıldı.
Çin:
Tek dozluk kullanıma sahip "Rekombinant" aşısının yaygın kullanımına şartlı onay.
Danimarka:
Başkent Kopenhag'da düzenlenen karantina karşıtı gösteride 8 kişi gözaltına alındı.
KKTC:
1 Mart itibarıyla tedbirler esnetilerek, "kademeli açılım" sürecinde ileri aşamaya geçilecek.
Filistin:
Artan vakalar nedeniyle okul ve üniversiteler yeniden iki haftalığına kapatıldı.
Kanada:
Son bir haftada 330 kişi öldü.
İngiltere:
Bir günde 290 can kaybı.