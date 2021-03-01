Arjantin’de ayrıcalıklı aşıya tepki

Vakalar 114 milyon 408 bini, ölümler 2 milyon 538 bini geçti.FDA, tek dozluk Johnson&Johnson aşısına acil kullanım onayı verdi.Hükümete yakın bazı kişilere iltimaslı bir şekilde Kovid-19 aşısı uygulanması nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler yapıldı.Tek dozluk kullanıma sahip "Rekombinant" aşısının yaygın kullanımına şartlı onay.Başkent Kopenhag'da düzenlenen karantina karşıtı gösteride 8 kişi gözaltına alındı.1 Mart itibarıyla tedbirler esnetilerek, "kademeli açılım" sürecinde ileri aşamaya geçilecek.Artan vakalar nedeniyle okul ve üniversiteler yeniden iki haftalığına kapatıldı.Son bir haftada 330 kişi öldü.Bir günde 290 can kaybı.