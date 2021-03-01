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Burnuna taktırdığı , hayatını kabusa çevirdi: kaptı, karaciğeri iflas noktasına geldi

ABD’Nin New York kentinde yaşayan , burnuna elmas , taktırdı hayatı kabusa döndü. Burun piercing’inden kaptığı nedeniyle ’ye yakalanan Smith'in bir süre sonra karaciğerinin iflas etmeye başladığı açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 16:12 Son Güncelleme: 1.3.2021 16:30 ABONE OL
Burnuna taktırdığı piercing, hayatını kabusa çevirdi: Virüs kaptı, karaciğeri iflas noktasına geldi

ABD'nin New York kentindeki Queens bölgesinde yaşayan 37 yaşındaki Dana Smith, sol burnuna taktırdığı elmas piercing hayatını kabusa çevirdi. İştah kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran Smith'in vücudundan virüs tespit edildi.

Hepatit B hastalığına yakalanan Smith'i tedavi eden doktorlar vücudundaki virüsü taktırdığı burun piercing'inden kaynaklandığını tespit etti. Tedavisi ağırlaşan Smith'in bir süre sonra karaciğerinin iflas etmeye başladığı açıklandı.

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Yetkililer, tıbbi komaya giren Smith'e önce Hepatit B kaynaklı 'nadir görülen karaciğer yetmezliği' teşhisi koydu. North Shore Üniversite Hastanesi Sandra Atlas Karaciğer Hastalığı Merkezi organ nakil direktörü Dr. Lewis Tepperman, "Fulminan karaciğer yetmezliği, tamamen sağlıklı olduğunuzda, bir virüs kaptığınızda ve iki ay içinde komaya girdiğinizde ortaya çıkar. Çok tehliyeli bir durum" dedi. Dana Smith'in yapılan başırılı karaciğer nakliyle hayata döndüğü ifade edildi.

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Burnuna taktırdığı piercing, hayatını kabusa çevirdi: Virüs kaptı, karaciğeri iflas noktasına geldi
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