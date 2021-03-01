Burnuna taktırdığı piercing, hayatını kabusa çevirdi: Virüs kaptı, karaciğeri iflas noktasına geldi

KARACİĞER NAKLİ YAPILDI

Yetkililer, tıbbi komaya giren Smith'e önce Hepatit B kaynaklı 'nadir görülen karaciğer yetmezliği' teşhisi koydu. North Shore Üniversite Hastanesi Sandra Atlas Karaciğer Hastalığı Merkezi organ nakil direktörü Dr. Lewis Tepperman, "Fulminan karaciğer yetmezliği, tamamen sağlıklı olduğunuzda, bir virüs kaptığınızda ve iki ay içinde komaya girdiğinizde ortaya çıkar. Çok tehliyeli bir durum" dedi. Dana Smith'in yapılan başırılı karaciğer nakliyle hayata döndüğü ifade edildi.