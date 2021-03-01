Donald Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş

ABD merkezli haber sitesi Axios'un Trump'ın danışmanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump ve eşi ocakta Beyaz Saray'da Kovid-19 aşısı yaptırdı.

HANGİ AŞIYI OLDUKLARI SÖYLENMEDİ

Trump çiftinin hangi aşıyı olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP AŞI OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ekim 2020'de Kovid-19'u atlatan Trump, kendisinin bağışıklık kazandığını ve aşı olmayacağını açıklamıştı. 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybeden Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta dolmuş ve yerine Joe Biden geçmişti.