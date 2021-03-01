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Haberler Dünya Haberleri Donald Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş

ve eşi, 'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş

Eski Başkanı ve eşi 'ın, ocak ayında 'dan ayrılmadan önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu ileri sürüldü. Ancak çiftin hangi aşıyı oldukları konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 23:14 ABONE OL
Donald Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş

ABD merkezli haber sitesi Axios'un Trump'ın danışmanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump ve eşi ocakta Beyaz Saray'da Kovid-19 aşısı yaptırdı.

HANGİ AŞIYI OLDUKLARI SÖYLENMEDİ

Trump çiftinin hangi aşıyı olduğu konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

TRUMP AŞI OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ekim 2020'de Kovid-19'u atlatan Trump, kendisinin bağışıklık kazandığını ve aşı olmayacağını açıklamıştı. 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kaybeden Trump'ın görev süresi 20 Ocak'ta dolmuş ve yerine Joe Biden geçmişti.

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Donald Trump ve eşi, Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce Kovid-19 aşısı olmuş
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