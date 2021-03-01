Ermenistan’da şoke eden rapor: Halk akıl hastanelerine koşuyor

"PSİKOLOJİMİZ KALDIRMADI"

Tonoyan, "Çok deneyimim var. Daha önce cezaevlerinde çalıştım. Ancak savaş travması başka bir şeydir. Bizi de etkileyecek kadar sert bir şey. Bazı psikologların ön saflardan ayrılmak zorunda kaldıklarını biliyorum çünkü bu onlar için çok zordu. Psikolojimiz kaldırmadı" dedi.

Ermenistan'daki akıl hastaneleri çatışmadan önce işlevsel olarak zayıf olduğunu ifade eden Tonoyan," Yeni bir savaşa hazır değildik. Geçmişte Ermeni yetkililerin psikolojik yardımın önemini küçümsüyordu. Bu kez yardım isteyen hükümet oldu" dedi.