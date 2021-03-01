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Gözler Biden’da

Giriş Tarihi: 1.3.2021 ABONE OL
Gözler Biden’da
ABD Başkanı Joe Biden'ın, dış politikada ilk sınavı olarak görülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda beklenen tepkiyi vermemesi eleştirilere neden oldu. Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporuna rağmen Suudi Veliaht Prensi Selman'a yaptırım uygulanmadığı için eleştirilen Biden, medyanın sorularını cevapladı. ABD istihbaratının raporunun ardından Veliaht Prensi cezalandırıp cezalandırmayacağı yönündeki soruya Biden, "Suudi Arabistan'la ilgili genel olarak ne yapacağımıza ilişkin pazartesi günü (bugün) bir duyuru yapılacak " yanıtını verdi. Biden, insan hakları ihlallerinden Suudi Arabistan'a hesap soracaklarını belirterek ikili ilişkilerde de yeni bir düzenlemeye gideceklerini söyledi.
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Gözler Biden’da
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