Son dakika: İngiltere'de dev meteor panik yarattı! O anlar kameralarda…

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Manchester kentinde atmosfere giren dev meteorun düşüşü Cardiff, Honiton, Bath, Midsomer Norton ve Milton Keynes kentlerinden de görüldü.

SON DAKİKA: İngiltere'de dev meteorun düşüş anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Meteorun düşme anı birçok evin güvenlik kamerasına yansıdı. Dev meteorun düşüşü yaklaşık yedi saniye boyunca gözlendi. Manchester, Cardiff, Honiton, Bath, Midsomer Norton ve Milton Keynes'deki güvenlik kameralarına yakalanan o anlar, oldukça ilgi çekti.