Son dakika: İngiltere'de dev meteor panik yarattı! O anlar kameralarda…

İngiltere, dün gece panik yaratan anlara sahne oldu. Ülkede Pazar gecesi gece 10 sularında yaşanan olayda, atmosfere giren dev bir meteorun düşüş anları, oldukça ses getirdi.
GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ
Manchester kentinde atmosfere giren dev meteorun düşüşü Cardiff, Honiton, Bath, Midsomer Norton ve Milton Keynes kentlerinden de görüldü.
SON DAKİKA: İngiltere'de dev meteorun düşüş anı görüntüleri ortaya çıktı | Video
Meteorun düşme anı birçok evin güvenlik kamerasına yansıdı. Dev meteorun düşüşü yaklaşık yedi saniye boyunca gözlendi. Manchester, Cardiff, Honiton, Bath, Midsomer Norton ve Milton Keynes'deki güvenlik kameralarına yakalanan o anlar, oldukça ilgi çekti.
Meteoru gören görgü tanıkları, sosyal medyadan ilk başta ne gördüklerini anlayamadıklarını ve şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.