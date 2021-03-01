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ve arasında gerilim! Netanyahu 'Arkasında İran var' dedi!

ile arasında yeni gerilim... İsrail Başbakanı , Umman Körfezi'nde ülkesine ait bir geminin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın arkasında İran'ın olduğunu ileri sürdü.

AA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:25 ABONE OL
İsrail ve İran arasında gerilim! Netanyahu 'Arkasında İran var' dedi!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) verdiği röportajda, 26 Şubat'ta Umman Körfezi'nde İsrail'e ait bir kargo gemisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

İRAN'I SUÇLADI

Patlamayla ilgili Tahran yönetimini suçlayan Netanyahu, "Bu gerçekten de İran'ın yaptığı bir operasyondu. Bu açık." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu olaya misilleme yapıp yapmayacağı şeklindeki soruya ise Netanyahu, "İran, İsrail'in en büyük düşmanı ve onları tüm bölgede vuruyoruz." yanıtını verdi.

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İsrail ve İran arasında gerilim! Netanyahu 'Arkasında İran var' dedi!
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