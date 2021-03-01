İsrail ve İran arasında gerilim! Netanyahu 'Arkasında İran var' dedi!

İRAN'I SUÇLADI

Patlamayla ilgili Tahran yönetimini suçlayan Netanyahu, "Bu gerçekten de İran'ın yaptığı bir operasyondu. Bu açık." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu olaya misilleme yapıp yapmayacağı şeklindeki soruya ise Netanyahu, "İran, İsrail'in en büyük düşmanı ve onları tüm bölgede vuruyoruz." yanıtını verdi.

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