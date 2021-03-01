Kokpite giren kedi acil iniş yaptırdı

İlginç olay geçen çarşamba günü yaşandı. Sudanese Tarco Havayolları'nın Hartum- Doha seferi için havalanan uçağı, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra kokpitte ortaya çıkan kedi nedeniyle acil durum yaşandı. Yerel basında çıkan haberlere göre; uçağın pilotları saldırganca hareket eden ve kontrol altında alınmayana kedi nedeniyle geri dönüş yaparak acil iniş yaptı.

Kedinin seferden bir gün önce uçak hangarında kaldığı, temizlik veya teknik bakım esnasında uçağa sızdığı ve orada saklandığı tahmin ediliyor. Şubat ayında Tel Aviv Havalimanı'nda İsrail havayolu şirketi El Al'a ait park halindeki Boeing 737-958ER tipi uçağın kokpitine giren ve 14 gün boyunca burada kalan kedi kurtarılmıştı. Uçağa yerdeyken giren kedinin, kokpitin birkaç yerini kemirdiği tespit edilmişti .