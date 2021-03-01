Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip enfeksiyon tedavisi görüyordu! Prens Philip hakkında flaş gelişme...

TEDAVİYE YANIT VERDİ ANCAK...

Doktorların, Prens Philip'in önceden var olan kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağı da belirtilen açıklamada, Dük'ün tedaviye yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı.

İngiliz basını, kaldığı Windsor Kalesi'nden Kral 7. Edward Hastanesine arabayla giden Prens Philip'in yeni hastaneye ambulansla götürüldüğünü yazdı.