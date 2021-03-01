Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip enfeksiyon tedavisi görüyordu! Prens Philip hakkında flaş gelişme...

'in eşi enfeksiyon tedavisi görüyordu! Prens Philip hakkında flaş gelişme...

Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi 99 yaşındaki 'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Enfeksiyon tedavisi gören Prens Philip'in başka bir hastaneye nakledildiği açıklandı. Prens Philip'in tedaviye yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı.

AA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 17:12 ABONE OL
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip enfeksiyon tedavisi görüyordu! Prens Philip hakkında flaş gelişme...

Enfeksiyon tedavisi gören İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisine başka bir hastanede devam edilecek.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, bugün Kral 7. Edward Hastanesinden St Bartholomew's Hastanesine nakledildi. Doktorlar, enfeksiyon tedavisine burada devam edecek." ifadesine yer verildi.

TEDAVİYE YANIT VERDİ ANCAK...

Doktorların, Prens Philip'in önceden var olan kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağı da belirtilen açıklamada, Dük'ün tedaviye yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı.

İngiliz basını, kaldığı Windsor Kalesi'nden Kral 7. Edward Hastanesine arabayla giden Prens Philip'in yeni hastaneye ambulansla götürüldüğünü yazdı.

2 HAFTADIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Prens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.

Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı duyurulmuştu.

Son dakika haberi: Buckingham Sarayı duyurdu! Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hastaneye kaldırıldı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip enfeksiyon tedavisi görüyordu! Prens Philip hakkında flaş gelişme...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA