Myanmar’da darbe karşıtlarına ateş: 18 ölü

Myanmar'da güvenlik güçlerinin, askeri darbe karşıtı protestolara müdahalesinde en az 18 kişi hayatını kaybetti. BM İnsan Hakları Ofisinden yapılan açıklamada, ordunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasını protesto edenlere ülke genelinde dün yapılan müdahaleler sırasında en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi. Protestoculara gerçek mermilerle ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Myanmar'daki protestolara yönelik artan şiddeti güçlü şekilde kınıyor ve barışçıl protestoculara karşı güç kullanımının durdurulması çağrısını yapıyoruz" denildi. Türkiye de Myanmar güvenlik güçlerinin sivillere şiddetini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.