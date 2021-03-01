Papa Francis’ten ses getiren açıklama: Arjantin'e dönmektense…

"ORADA YAŞAMAK ÇOK ZORDU"

'Papa, doğduğu ve 76 yıl yaşadığı Arjantin'i ise özlemediğini belirtti. Papa Arjantin'deki sorunların kendisine acı verdiğini ifade ederek, "Bir arabada üzerine yalnızca battaniye örterek gizlenerek üç askeri kontrol noktasından geçmenin nasıl bir şey olduğunu hayal edin. Yarattığı gerilim çok fazlaydı" dedi.