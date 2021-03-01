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'dan 'a tepki: Yasaları kasıtlı şekilde ihlal ediyor

'dan 'ın tutumuna tepki geldi. (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter’ı Rusya’nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

AA
Giriş Tarihi: 1.3.2021 11:54 Son Güncelleme: 1.3.2021 12:02 ABONE OL
Rusya'dan Twitter'a tepki: Yasaları kasıtlı şekilde ihlal ediyor

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Twitter'ı Rusya'nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal etmekle suçladı.

Roskomnadzor'dan yapılan açıklamada, Twitter'a 2017'den bu yana intihar, müstehcen ve uyuşturucuya özendiren içeriklerin kaldırılması için 28 bin talep gönderildiği belirtildi.

RUS YASALARINI KASITLİ BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİYOR

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, "Twitter, Rusya'nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor." denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter'a 800 bin ila 8 milyon ruble ceza verilebilir.

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Rusya'dan Twitter'a tepki: Yasaları kasıtlı şekilde ihlal ediyor
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