Rusya'dan Twitter'a tepki: Yasaları kasıtlı şekilde ihlal ediyor

RUS YASALARINI KASITLİ BİR ŞEKİLDE İHLAL EDİYOR

Söz konusu taleplere rağmen, yasa dışı yaklaşık 3 bin içeriğin Twitter tarafından kaldırılmadığına işaret edilen açıklamada, "Twitter, Rusya'nın yasalarını kasıtlı bir şekilde ihlal ediyor." denildi.

Rus yasalarına göre, yasaklı içerikleri silmediği gerekçesiyle Twitter'a 800 bin ila 8 milyon ruble ceza verilebilir.