Son dakika: ABD'den Cemal Kaşıkçı raporuna operasyon! O 3 ismi dosyadan sildiler

CNN'de yer alan habere göre DNI, söz konusu durum nedeniyle ilgili soruya yanıt vermezken, Beyaz Saray da soruyu cevapsız bıraktı. Haberde, Abdulla Mohammed Alhoeriny'nin, Riyad'da istihbarat işlerinden sorumlu üst düzey bir generalin kardeşi olduğu bildirilirken, diğer iki ismin belirsiz olduğu kaydedildi.