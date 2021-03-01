Son dakika | Donald Trump geri döndü: Kritik mesaj

ABD SEÇİMLERİNDE HİLE İDDİALARINI YİNELEDİ

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinde hile yapıldığı şeklindeki iddialarını yineleyen Trump, "Bu seçimlerde hile yapıldı ve sonra Yüksek Mahkeme de diğer mahkemeler de doğruyu yapacak cesareti gösteremediler." dedi. ABD'de acilen seçim sistemi ile ilgili bir reform yapılması ve postayla oy kullanma yönteminin tamamen revize edilmesi gerektiğini savunan Trump, "Bizim seçim sistemimiz birçok 3. dünya ülkesinden daha kötü, bunu hepiniz görüyorsunuz." şeklinde konuştu.