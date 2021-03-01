Sri Lanka’da dehşet veren olay! Şeytan çıkarma töreni cinayetle sonuçlandı

Sri Lanka'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Batıl inançların oldukça yaygın olduğu bilinen ülkede yaşanan bir "şeytan çıkarma ayini" ölümle sonuçlandı.
KORKUNÇ TÖREN CAN ALDI
Olay, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da gerçekleşti. Yerel basında çıkan haberlere göre Kolombo'nun yakınlarındaki Delgoda bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki küçük bir kız, annesi tarafından "şeytanın ruhunu ele geçirdiği" gerekçesiyle şifacı olarak bilinen bir kadına götürüldü.
Halk arasında şifacı olarak bilinen kadın, önce küçük kızın üzerine benzin döktü. Ardından küçük kıza sopayla aralıksız vurmaya başlayan kadın, bu sözde ritüele uzun bir süre boyunca devam etti. Bir süre sonra bilincini yitiren küçük kız, yere yığıldı.
Kanlar içinde kalan kız, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Sri Lankalı polis sözcüsü Ajith Rohana, küçük kızın darbeye bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede sıklıkla görülen "şeytan çıkarma ayinleri" nedeniyle birçok kişini benzer yollarla hayatını kaybettiğini belirten Rohana, küçük kızın annesinin ve ayini gerçekleştiren kadının cinayet suçlamasıyla tutuklandığını bildirdi.