Sri Lanka’da dehşet veren olay! Şeytan çıkarma töreni cinayetle sonuçlandı

Sri Lanka'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Batıl inançların oldukça yaygın olduğu bilinen ülkede yaşanan bir "şeytan çıkarma ayini" ölümle sonuçlandı.

KORKUNÇ TÖREN CAN ALDI

Olay, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da gerçekleşti. Yerel basında çıkan haberlere göre Kolombo'nun yakınlarındaki Delgoda bölgesinde yaşayan 9 yaşındaki küçük bir kız, annesi tarafından "şeytanın ruhunu ele geçirdiği" gerekçesiyle şifacı olarak bilinen bir kadına götürüldü.