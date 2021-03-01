Yunan medyasında panik manşetleri: İhanete uğradık!

"MISIR BİZİ KULLANARAK TÜRKİYE İLE YAKINLAŞTI"

Voice News, Mısır'ın hamlesini "şok dalgası" olarak yorumladı. Mısır'ın yayınladığı haritanın, Yunanistan için büyük bir hayal kırıklığı olduğunun belirten Voice News, Mısır'ın Türkiye ile yakınlaşmak için Yunanistan'ı kullandığını söyledi. Bölgede oldukça kısıtlı sınırlarının olmasına rağmen Doğu Akdeniz'de Mısır'la anlaşma sağlayarak aslan payı elde etmek isteyen Yunan hükümetinin, bu hamlenin ardından büyük yara aldığını ima eden yazı, Mısır'ın Yunanistan'la varılan anlaşmadan vazgeçtiği yetmiyormuş gibi bunun karşılığında Türkiye'ye iş birliği için yeşil ışık yakmasını skandal olarak nitelendirdi.