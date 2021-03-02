ABD’de Biden yönetiminin Rusya hamlesi yolda! Yaptırım kararı gerilim yaratacak

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin tutukluluk hali devam ederken birçok ülke, ülkede Rus Devlet Lideri Vladimir Putin önderliğindeki davada, demokrasi ihlali olduğu yönünde görüş belirtiyor. Putin'e karşı muhalefetin sesi haline gelen Navalny'nin serbest bırakılması yönünde uluslararası baskı artarken, yeni bir gelişme de ABD cephesinde yaşandı.

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CNN'in, Biden yönetiminden iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Navalny'nin zehirlenmesi ve daha sonra tutuklanması sebebiyle Rusya'ya yaptırım hazırlığında.