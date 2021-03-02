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’de Biden yönetiminin hamlesi yolda! Yaptırım kararı gerilim yaratacak

’de, Devlet Başkanı ’e karşı muhaliflerin sembolü haline gelen muhalif lider Aleksey Navalny'nin, zehirlendiği için tedavi görmeye gittiği dönüşünde havaalanında tutuklanmasını, uluslararası tepkiyi de beraberinde getirmişti.  Birçok ülke art arda Rusya’ya Navalny’i serbest bırakın çağrısında bulunurken aralarında gerilimli bir ilişki bulunan ABD-Rusya kanadında yeni bir gelişme yaşandı. ABD basınında yer alan haberlere göre Biden yönetimi, Rusya’ya karşı yaptırım kararı almaya hazırlanıyor.

AA
Giriş Tarihi: 2.3.2021 09:53 ABONE OL
ABD’de Biden yönetiminin Rusya hamlesi yolda! Yaptırım kararı gerilim yaratacak

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny'nin tutukluluk hali devam ederken birçok ülke, ülkede Rus Devlet Lideri Vladimir Putin önderliğindeki davada, demokrasi ihlali olduğu yönünde görüş belirtiyor. Putin'e karşı muhalefetin sesi haline gelen Navalny'nin serbest bırakılması yönünde uluslararası baskı artarken, yeni bir gelişme de ABD cephesinde yaşandı.

YAPTIRIMLAR KAPIDA

CNN'in, Biden yönetiminden iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Biden yönetimi, Navalny'nin zehirlenmesi ve daha sonra tutuklanması sebebiyle Rusya'ya yaptırım hazırlığında.

Yaptırımların, Avrupa Birliğiyle (AB) koordinasyon içinde bu hafta açıklanacağını bildiren yetkililer, Biden yönetiminin bu tavrının, Rusya politikasında da belirleyici rol oynayacağını kaydetti.

Yetkililer, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi ve Amerikan resmi kurumlarına yönelik "Solarwinds" siber saldırısı konusunda da adımlar atabileceğini ifade etti.

NELER OLMUŞTU?

Rus muhalif Navalny, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalny aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalny'nin geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny'nin kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalny'nin derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

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ABD’de Biden yönetiminin Rusya hamlesi yolda! Yaptırım kararı gerilim yaratacak
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